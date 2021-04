Vaccin anti-Covid19 : Première acquisition du Maroc dans le cadre du programme COVAX

Une première allocation de vaccins contre le nouveau coronavirus a été accordée au Maroc, à travers le mécanisme COVAX de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en attendant des doses complémentaires dans les prochaines semaines. Le ministère de tutelle a annoncé, jeudi soir, que cette complémentarité d’approvisionnement permettra au pays de «mener à bien la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, lancée le 28 janvier», sans pour autant préciser le nombre de lots d’injections octroyées.

Selon le site de l’UNICEF, le Maroc aurait déjà receptionné 307 200 doses du vaccin AstraZeneca du mécanisme COVAX sur un total alloué de 1,61 million.

Le Maroc fait partie des pays ayant participé à ce mécanisme, mis en place par l’Alliance globale pour les vaccins de l’immunisation. Ce programme est mis en œuvre en coordination avec l’OMS, l’UNICEF et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, entre autres partenaires, a rappelé un communiqué du ministère.

La même source souligne que pour l’heure, ce programme a donné la possibilité à plus de 100 pays d’avoir un accès rapide et équitable en vaccins anti-covid reconnus par l’institution onusienne, de manière à couvrir jusqu'à 20% de la population par pays participants. Depuis le début des acquisitions en vaccins anti-covid et en dehors de ce programme, le Maroc a acquis un total de 8,5 millions de doses.