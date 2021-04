Rabat : Le procès de Maati Monjib et des six co-accusés reporté au 10 juin

La cour d’appel de Rabat a reporté, ce jeudi, le procès de Maati Monjib et six autres journalistes et activistes poursuivis dans le cadre du dossier relatif à la réception de financement de l’étranger et l’atteinte à l'intégrité territoriale du Maroc.

Selon Maître Mohamed Messaoudi, avocat de la défense, l’audience en appel programmée ce jeudi a été reportée au 10 juin 2021. Un report qui rappelle à certains activistes les procédures marquant le déroulement de l’affaire devant le tribunal de première instance de Rabat.

The appeal hearing relating to the trial of Dr. Maati Monjib and the six activists has been postponed to June the 10th., 2021. It did not start, it was automatically postponed. The behavior of the court was the same as that of the fist instance court during the périod 2015-2020.