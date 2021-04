Rabat : Des dizaines d'avocats se portent volontaires pour défendre les enseignants arrêtés

Des dizaines d'avocats de plusieurs barreaux au Maroc se sont portés volontaires pour défendre des enseignants contractuels arrêtés mardi et mercredi en marge des manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours dans la capitale Rabat. Cette initiative intervient alors qu’il est prévu que les enseignants détenus soient traduits devant le procureur du roi près le tribunal de première instance de Rabat, ce jeudi après-midi, selon des sources médiatiques.

Le périmètre du tribunal a été témoin d’une «mobilisation sécuritaire», avec des membres des forces publiques, des forces auxiliaires et autorités locales afin d’empêcher toute protestation des enseignants-cadre des académies régionales, coïncidant avec la présentation de leurs collègues devant le procureur.

Si un membre de la Coordination nationale des enseignants contractuels, contacté ce jeudi par Yabiladi, n’a pas été en mesure de fournir un nombre exact des enseignants arrêtés, le comité national de soutien aux enseignants contractuels, formé hier et composé de plusieurs instances syndicales, politiques et associatives, a indiqué ce jeudi qu’il s’agit d’environ 60 cadres. Le comité a ainsi appelé, dans un communiqué, à la «libération immédiates» des enseignants arrêtés.

Ce jeudi, la coordination a annoncé la prolongation de sa mobilisation et de sa grève nationale à Rabat, en réponse à l’interdiction de ses manifestations et la violence dont ont été soumis les enseignants contractuels. Elle a appelé la famille de l’enseignement à se joindre à cette mobilisation pour «défendre l’école et la fonction publiques».