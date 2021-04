El Amrani : La protestation des enseignants contractuels est un droit constitutionnel

Le secrétaire général adjoint du Parti de la justice et du développement (PJD) a affirmé, mercredi, que la sortie des cadres des académies régionales de l’enseignement dans la rue pour protester s’inscrit dans le cadre de l’exercice de leur droit constitutionnel de manifester pacifiquement. Intervenant lors de l’émission «Confidences de presse» sur 2M et cité par le portail de son parti, Slimane El Amrani a exprimé ses regrets face aux violences survenues lors de ces manifestations, soulignant que ce dossier devrait faire l’objet d’un dialogue direct entre le ministère et les enseignants contractuels.

Le numéro 2 du PJD a évoqué la décision de justice rendue contre l’agent de l’autorité ayant usé de la violence lors de la dispersion d'un rassemblement des enseignants-cadres relevant des Académies régionales, en mars dernier, en se félicitant du verdict condamnant cet acte. Il a déclaré que le système éducatif marocain «souffre de très gros problèmes, y compris le surpeuplement des classes et par conséquent, le gouvernement a recouru au recrutement par le biais des académies régionales d'éducation et de formation».

Le responsable partisan a expliqué que les 102 000 cardes bénéficient de tous les avantages des fonctionnaires, sauf pour les questions de transfert et la retraite, qui pourront être réglées à travers un dialogue avec le ministère et les autorités compétentes. El Amrani a insisté sur le fait que «le recours à l'emploi régional a été dicté par le besoin», en expliquant que «les postes budgétaires ne dépassent pas 7 000 par an contre un besoin équivalant à 13 000».