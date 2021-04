Le chef du bureau marocain de liaison à Tel Aviv prend part aux célébrations de la Mimouna

L'Orchestre andalou israélien d’Ashdod a célébré, la semaine dernière, la Mimouna, fête populaire observée depuis environ trois siècles par les communautés juives originaires d'Afrique du Nord, avec un invité spécial. Selon Jerusalem Post, Abderrahim Beyyoudh, chef du bureau marocain de liaison à Tel Aviv, a pris part à cette célébration.

«Vos fêtes sont nos fêtes», a déclaré le diplomate marocain, ayant précédemment occupé des postes à New York, Washington DC, Amsterdam et Londres. Abderrahim Beyyoudh, nommé en février dernier, a rappelé «la position historique qui lui a été donnée pour relier le Maroc et Israël», poursuit le média, qui rappelle que la Mimouna est la fête juive marocaine qui a lieu au soir du dernier jour de Pessa'h, l'une des trois fêtes de pèlerinage du judaïsme prescrites par la Bible hébraïque.

Le concert de la soirée était dirigé par Rafi Bitton et le chanteur Binyamin Buzaglo, qui a interprété une chanson écrite pour célébrer la normalisation diplomatique entre le Maroc et Israël. Jerusalem Post décrit une célébration particulière de la Mimouna de cette année, rappelant que des étudiants israéliens et marocains l’ont virtuellement célébré ensemble samedi soir lors d'un événement, alors que le grand rabbin d'Ashdod, Haim Pinto a récité une prière pour le royaume du Maroc et pour le roi Mohammed VI.