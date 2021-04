Béziers : Les proches de la Franco-marocaine soupçonnée de préparer un attentat relâchés

Soupçonnée d’avoir envisagé de commettre une action terroriste dans une église, une jeune femme de 18 originaire du Maroc et acquise a «Daech» a été maintenue en garde à vue à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) à Levallois-Perret. Sa mère et ses deux sœurs, arrêtées avec elle à Béziers, ont été relâchées mercredi, selon des sources judiciaires citées par France 3. Une autre sœur mineure a été relâchée lundi soir.

Les membres de la famille ne font pas l’objet de poursuites, à ce stade, mais la principale suspecte est toujours auditionnée. Jeudi dernier, la Direction générale de la surveillance du territoire du Maroc (DGST) a donné l’alerte aux autorités françaises, en communiquant des informations au sujet de la jeune femme.

Cette arrestation s’est accompagnée d’une perquisition du domicile parental, proche d’une église, permettant la saisie «de plusieurs matières suspectes, dont un sabre, des engins explosifs artisanaux à base de bouteilles scotchées et des billes».

Le parquet antiterroriste français a ouvert une enquête pour «association de malfaiteurs terroriste» et «détention et fabrication d'explosifs en relation avec une entreprise terroriste», selon l’AFP. L’instruction permettra de déterminer avec plus de précisions la nature des projets de la suspecte.