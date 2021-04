L’Ordre des avocats de Rabat dénonce l’agression de Me Abderrahmane Benameur

L’Ordre des avocats de Rabat a dénoncé mercredi, la violence dont a fait l’objet l’avocat et ancien bâtonnier Abderrahmane Benameur. Dans un communiqué, le bâtonnier du barreau de Rabat a dénoncé l'intervention de «certains membres de la force publique» contre «le doyen des avocates et avocats au Maroc», et l'atteinte à «sa liberté», après l'avoir «soumis à une violence sans raison, en violation flagrante de son droit constitutionnel à sa libre circulation dans l’espace public».

«Nous rappelons aux responsables de l'application de la loi au sein des forces publiques, qui ont menacé et violenté (Abderrahmane Benameur), qu’ils sont obligés dans leur conduite et dans l'exercice de leurs fonctions de respecter et protéger la dignité des personnes et assurer et consolider les droits de l'Homme», fustige le communiqué.

«L’Ordre des avocats de Rabat dénonce ce qui a été pratiqué contre (...) Maître Abderrahmane Benameur et considère cela comme un abus de pouvoir (...), une violation du droit national et international et un crime puni par la loi.»

L'ordre appelle ainsi les autorités publiques à «respecter la légalité et les droits humains dans leurs relations avec le citoyen, tout en rejettent la violence dans l'application de la loi».

Le bâtonnier du barreau de Rabat, qui explique sa pleine solidarité avec Me Abderrahmane Benameur, appelle aussi le ministère public à s'autosaisir, en exerçant «ses pouvoirs pour mettre en œuvre une procédure équitable et sans discrimination ni favoritisme, en respect de l'égalité devant la loi», suite à cette agression.