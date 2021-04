Les enseignants contractuels maintiennent leur grève nationale à Rabat

Malgré l’interdiction de leur manifestation et les arrestations dans leurs rangs, les enseignants contractuels ne fléchissent pas. Un communiqué de leur coordination nationale, publié ce jeudi, affirme que la grève nationale va être «intensifiée» et prolongée ces 9 et 10 avril. «Conformément à sa nature policière, l’Etat marocain continue d’utiliser ses méthodes contre la mobilisation de la coordination national des enseignants contractuels. Les autorités de répression ont ainsi kidnappé plusieurs professeures et professeurs les 6 et 7 avril de façon brutale, devant les caméras et en pleine journée», fustige le communiqué. Celui-ci dénonce le fait que des dizaines d’enseignants sont «détenus», «intimidés», «violentés» et se trouvant dans des «conditions inhumaines».

La coordination appelle «l’ensemble des enseignants à une mobilisation pour la manifestation qui débutera à 14h» en réponse notamment aux arrestations prononcées contre ses membres et la «répression brutale» par les forces de l’ordre. Le communiqué appelle aussi «l’ensemble des professeurs et les membres de la famille de l’enseignement à assumer leur responsabilité pour défendre l’école et la fonction publiques». «Nous appelons les cadres partisanes, politiques et associatives à assumer leurs responsabilités historiques en s’inscrivant, de façon responsable et sérieuse, dans cette bataille pour la défense de l’école publique et la fonction publique», écrit la coordination. Celle-ci dit «tenir l’Etat marocain responsable de l’avenir de cette situation, à cause de sa politique bureaucratique et dictatoriale à l’encontre des acquis du peuple et des mouvements de protestation», conclut le communiqué.

Hier, la coordination a fait état d’une vingtaine d’arrestation parmi ses rangs. Contacté par Yabiladi ce jeudi, un membre de la coordination a affirmé que l’instance «ne dispose pas encore de chiffres quant au nombre d'enseignants arrêtés mercredi».

Les forces de l’ordre de la capitale sont intervenues, hier, pour disperser des centaines de manifestants parmi les enseignants-cadres des Académies, qui scandaient des slogans tels «Liberté, dignité et justice sociale» et «Le peuple veut abandonner le recrutement par contrat». Les autorités avaient annoncé, dimanche, l’interdiction de tout rassemblement ou attroupement à Rabat, évoquant l’état d’urgence sanitaire toujours en vigueur.