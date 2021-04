Marrakech : Bouhlel et Zbarbooking placés en détention préventive

L’acteur Brahim Bouhlel et le snapchatteur Zbarbooking ont été placés en détention préventive à la fin de leur garde-à-vue. Mercredi 7 avril, le procureur du roi à Marrakech a décidé de les poursuivre en état d’arrestation.

Avocat au barreau de Casablanca et président du Club des avocats du Maroc, Mourad Elajouti, a confirmé sur Twitter la décision du procureur de Marrakech. Dans un tweet publié puis supprimé, il a également annoncé qu’un mandat d’arrêt international avait été émis à l'encontre de Hedi Bouchenafa qui a pris la fuite vers la France peu après la publication de la vidéo humiliante mettant en scène des enfants à Marrakech.

En tournage à Marrakech, les trois mis en cause sont dans le viseur de la justice pour avoir filmé une vidéo où ils ont tenu des propos diffamatoires et insultants envers les enfants et les femmes marocaines. On y voit notamment trois enfants se faire insulter, apparaissant dans la séquence sans leur consentement. Le Club des avocats du Maroc a alors dénoncé les faits.