Généralisation du préscolaire : La Fédération Wallonie-Bruxelles accompagne le Maroc

Le Maroc et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont signé mardi une entente de collaboration visant l'accompagnement de la généralisation d’un préscolaire de qualité dans le royaume. Elle a été signée en mode virtuel par le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Saaïd Amzazi et le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jehole.

Inscrite dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière d’éducation et de formation, l'entente porte sur l'amélioration de l’enseignement des langues et cultures, outre le renforcement des compétences au Maroc pour un co-développement durable, indique un communiqué conjoint.

En outre, les deux ministres se sont entretenus autour des voies et des modalités permettant d’intensifier les collaborations en matière de formation initiale et continue des enseignants et du personnel d’encadrement préscolaire, d’enseignement des langues et cultures et d’amélioration des conditions d’accueil d’enfants aux besoins spécifiques.

Intervenant à cette occasion, Saaïd Amzazi a salué le démarrage du programme conjoint CAAPPP (certificat d'aptitude à l'accompagnement des pratiques pédagogiques préscolaires) de formation des 300 premiers inspecteurs du préscolaire marocain. Ce programme, rappelle la même source, est organisé par les écoles belges au Maroc, en partenariat avec le département de l'Education nationale et les 12 académies régionales d'éducation et de formation et animé par une équipe d'experts de l'inspection de l'enseignement fondamental, des universités et des hautes écoles pédagogiques belges francophones.

De son côté, Pierre-Yves Jehole a rappelé que la Fédération Wallonie-Bruxelles accompagne le Maroc, depuis l'an 2000, dans la structuration de l’éducation préscolaire, relevant que le programme CAAPPP, lancé en janvier 2021, s’inscrit dans le Plan d’action de la 7e commission mixte permanente entre les deux gouvernements.