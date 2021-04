La CGEM et le CCME s’allient pour mobiliser les Marocains du monde

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) ont signé, mardi, une convention cadre de coopération afin de mobiliser les compétences et entrepreneurs marocains à l'étranger pour investir au Maroc et ainsi contribuer au développement économique de leur pays. Selon un communiqué conjoint parvenu à Yabiladi, la convention a été signée par Karim Amor, président de MeM by CGEM, la 13e région de la Confédération dédiée aux MRE et Abdellah Boussouf, secrétaire général du CCME.

«Cette collaboration portera également sur l'identification et le management de profils de Marocains du monde. Jouissant d’une expérience de 14 ans dans le domaine des évolutions de l’émigration et des débats qu’elle suscite tant au Maroc que dans les pays de résidence et au sein des instances internationales, le Conseil apportera régulièrement à la CGEM son expertise acquise depuis de nombreuses années, notamment sur le profilage des marocains entrepreneurs et hauts potentiels du monde», poursuit le communiqué.

«En tant que représentant du secteur privé au Maroc et de la région rassemblant les forces vives du pays à l’étranger, nous sommes honorés de nous allier au CCME qui représente pour nous, de par son expérience, une complémentarité utile avec notre savoir-faire», souligne Karim Amor, cité par le communiqué.

Pour sa part, Abdellah Boussouf a affirmé que «les Marocains à l’étranger sont au cœur du développement économique du Royaume». «En s’alliant à la CGEM, il s’agit non seulement de mettre les Marocains du monde au cœur du débat national sur le développement économique du pays, mais aussi de les accompagner au niveau des régions de chacun».