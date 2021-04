Maroc-Colombie : Exemption de visas pour les ressortissants des deux pays

Le Maroc et la Colombie ont célébré le 42e anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques par la signature de deux accords, à l'occasion d'une réunion virtuelle mardi 6 avril. Le premier porte sur la suppression de visa pour les titulaires de passeports ordinaires et le second sur les services aériens. «Avec ces accords que nous avons signés aujourd'hui, nous favoriserons le tourisme et les contacts interpersonnels. J'espère voir plus de missions commerciales entre les entreprises marocaines et colombiennes à l'avenir», a indiqué dans un communiqué, la ministre colombienne des Affaires étrangères.

«Un mémorandum d’entente a été également signé relatif à la coopération pour faire face au problème mondial de la drogue, une étape fondamentale dans l'objectif de combattre et prévenir sa demande, ainsi qu'éliminer les revenus liés à la production et au trafic de drogue.»

Nasser Bourita et Mme Claudia Blum ont, par ailleurs, mis l’accent sur une meilleure coordination des actions diplomatiques du Maroc et de la Colombie à l’occasion de forums mondiaux, où les deux pays sont actifs.

La rencontre virtuelle a permis à la cheffe de la diplomatie de Colombie de saluer «les efforts sérieux» du Maroc dans la recherche «d’une solution politique, pragmatique, réaliste et durable» à la question du Sahara. Le Maroc et la Colombie avaient organisé la 3e session de leurs Consultations politiques, le 14 février 2020 à Rabat.