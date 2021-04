Sahara : Le Polisario accuse la France de l'échec du plan de paix onusien

Le Polisario a la France dans sa ligne de mire. Lundi, son «ministre des Affaires étrangères», Mohamed Salem Ould Salek a dénoncé, lors d’une conférence depuis Alger, «la responsabilité de la France dans l'échec du plan de paix ONU-UA». Dans une déclaration à l’agence de presse de son pays, il a ainsi critiqué «les entraves dressées par Paris pour empêcher l'élargissement du mandat de la MINURSO à la surveillance des droits de l'Homme».

Pour le responsable du Polisario, le soutien de la France au Maroc a «empêché» l'application de l'accord entre le Polisario et le Maroc «dans les délais impartis, c'est à dire depuis des décennies». «Sans les obstacles de la France, la MINURSO aurait assumé la mission de la surveillance des droits de l'Homme pour au moins alléger les souffrances des Sahraouis», a-t-il ajouté.

Ould Salek a également accusé la France d’avoir «bloqué la mise en œuvre des décisions de la Cour de Justice de l'Union européenne», concernant les accords de pêches et agricole. «Paris doit assumer son rôle en tant que pays ayant des relations historiques avec tous les peuples et pays de la région et cesser son soutien aveugle au Maroc», a-t-il appelé.

Lors de la même conférence de presse, Ould Salek a exprimé le souhait du mouvement séparatiste de disposer d’un «siège à l’ONU».