Affaire Imane : L’audience reporté à nouveau au 18 mai

La cour d'appel de Fès a décidé, ce mardi, de reporter au 18 mai prochain, l'audition de l'affaire de la jeune Imane qui accuse son oncle, sa grand-mère et un voisin d’implications dans son viol. Cette sordide affaire secoue Fès et l’opinion publique nationale depuis deux semaines suite à une vidéo publiée par l’enfant âgée de 13 ans, sur les réseaux sociaux.

Dans une déclaration à Yabiladi, Abderrahim Mrabet, président de la section Fès de l'Association marocaine des droits humains qui suit cette affaire, a expliqué que ce report intervient «pour convoquer deux témoins, absentes de la séance de ce mardi».

Cette affaire a refait surface en mars, bien que les faits datent de janvier 2020, lorsque le tribunal de première instance de Fès a rendu un verdict, innocentant l’oncle d’Imane et sa grand-mère et condamnant uniquement le voisin, également mineur, pour viol. Il a été condamné à un an de prison en plus d’un dédommagement de 20 000 dirhams.

Imane aurait alors tenté de se suicider, avant de faire une vidéo où elle est revenue sur les «viols répétitifs» qu’elle aurait subis de la part de son oncle.