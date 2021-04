L’ISPJS de Mundiapolis organise une conférence avec des représentants de la presse marocaine

Dans le cadre de la formation académique des étudiants de l’Université Mundiapolis, l’Institut des sciences politiques, juridiques et sociales (ISPJS) organise, ce mercredi, une conférence animée par des journalistes spécialistes de la vie politique au Maroc. Il s’agit de Hassan Alaoui, Directeur de publication de Maroc diplomatique, Ezzouak Mohamed, Directeur de publication de Yabiladi.com, Aziz Boucetta, Directeur de publication de Panorapost.com et Imane Bouhrara, rédactrice en chef de Ecoactu.ma.

Cette table ronde s’articulera autour de la thématique «Médias et Politique», ajoute le communiqué, qui rappelle que les Tables rondes de l’Institut des sciences politiques, juridiques et sociales sont organisées autour de thématiques diverses, qui permettent de jeter un pont de communication et d’ouverture du monde académique sur son environnement.

«Ces rencontres permettent ainsi à nos apprenants d’acquérir un savoir complémentaire apporté savamment par des ministres, des hauts cadres de la fonction publique et du secteur privé, des éminents sommités scientifiques en matière juridique, des journalistes leader d’opinion publique et des personnalités politiques», poursuit le communiqué.

La conférence se tiendra à partir de 15 h 00 à l’Université Mundiapolis sise au 380 Boulevard Brahim Roudani à Casablanca, conclut-on.