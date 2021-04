Rabat : De la prison ferme pour le casseur de la manifestation des enseignants contractuels

Le tribunal de première instance de Rabat a rendu, lundi, son verdict à l’encontre du casseur de la manifestation des enseignants contractuels. La cour l’a ainsi condamné à un an de prison ferme, après avoir été poursuivi pour «coups et blessures», «usurpation d’identité» et «ingérence dans les actions ordonnées par les autorités publiques».

Le procureur du roi près le tribunal de première instance avait décidé, en mars dernier, de poursuivre cet individu en état d’arrestation, après la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs images et vidéos montrant cet homme en civil en train d’user de la violence lors d’un rassemblement des enseignants contractuels dans la capitale.

La Wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra avait également ouvert une enquête sur les mêmes faits, afin de «déterminer l'identité de la personne apparue sur ces photos et vidéos, définir les tenants et aboutissants des faits susmentionnés et établir les responsabilités et les conséquences juridiques qui en découlent».

Plusieurs syndicats nationaux au Maroc avaient également condamné l’intervention musclée des forces de l’ordre à Rabat contre ladite manifestation.