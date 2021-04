Cannabis : Une instance consultative créée à Tanger pour accompagner la légalisation

L'instance consultative scientifique pour accompagner la mise en œuvre de la loi n°13.21 portant usages licites du cannabis a été créée, samedi dernier, à Tanger. Cette instance se compose de médecins de nombreuses spécialités, de pharmaciens, juristes, économistes, acteurs associatifs ainsi que de journalistes, a indiqué l'instance dans un communiqué lundi. Sa création intervient en contribution aux conseils et aux consultations, à l'horizon de promulguer une loi avancée qui prend en compte le contexte scientifique et médical de manière à garantir l'intérêt sociétal à tous les niveaux.

La mission de l'instance sera consultative sur la base des rapports qu'elle élaborera et qui vont inclure ce qui est scientifique, médical, industriel, thérapeutique et sociétal, «en bénéficiant des expériences des pays qui nous ont précédés», a indiqué Rabii Redouane, professeur de médecine à l'Université Mohammed VI de Casablanca et coordinateur de l'instance, cité par le communiqué. Il a affirmé que les prestations de l'instance concerneront le législateur marocain, les agriculteurs, les fabricants ainsi que les investisseurs qui ont l'intention d'investir dans ce secteur prometteur.

Une charte d'action a également été adoptée par l'instance consultative scientifique et énonce que celle-ci sera dotée bientôt d'un cadre juridique qui l'aidera à être une force de suggestion et de plaidoyer et à conclure des partenariats, afin de contribuer notamment à une compréhension correcte et saine de toutes les possibilités offertes par cette plante pour des usages relatifs à la santé humaine.