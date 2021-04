Tunisie : Le PAM lance une initiative pour un dialogue entre les partis maghrébins

Le secrétaire général du Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) a annoncé, lundi à Tunis, une initiative visant le lancement d'un dialogue entre les partis maghrébins avec l'objectif de faire front commun pour relever les défis auxquels fait face la région. Lors des entretiens séparés avec des secrétaires généraux et responsables de plusieurs partis tunisiens, Abdellatif Ouahbi a indiqué qu'une réunion préparatoire sera tenue prochainement en Tunisie dans le but d'organiser une rencontre réunissant dans un premier temps les partis marocains et tunisiens au Maroc.

L'objectif de cette rencontre, qui sera élargie ultérieurement aux partis des autres pays maghrébins, est de discuter de la situation économique et sociale, ainsi que d'évaluer les expériences des pays de la région dans le domaine de la transition démocratique. Dans ce sens, le secrétaire général du PAM a mis l'accent sur l'expérience de transition démocratique du royaume et les changements intervenus en perspective des prochaines échéances électorales, prévues au cours de cette année.

Il a fait état de ressemblances entre certains aspects de l’expérience marocaine et tunisienne dans le domaine du renforcement de l'édifice démocratique, rappelant la solidité des relations stratégiques existant entre le Maroc et la Tunisie et qui constituent la base de la stabilité dans la région de l'Afrique du Nord.

Pour sa part, Mohsen Marzouq, secrétaire général du parti Machrou Tounès a mis l’accent sur le rôle de ces consultations politiques entre les partis politiques dans la promotion des relations entre les pays maghrébins. Les dirigeants du parti Al Amal, Selma Elloumi, Ahmed Nejib Chebbi et Ridha Belhadj se sont félicités de cette initiative, soulignant que la région a plus que jamais besoin de nouvelles idées et propositions pour lancer un véritable dialogue maghrébin sur les enjeux auxquels fait face la région.

Ont également pris part à cette rencontre la secrétaire générale de Tahya Tounes, Sonia Ben Cheikh et le président du bureau politique de Qalb Tounès, Ayad Elloumi.