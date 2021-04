Le Maroc sonde les compagnies maritimes pour l’Opération Marhaba

La Direction de la marine marchande marocaine a appelé les compagnies qui opèrent entre les deux rives du détroit de Gibraltar de présenter un «plan de flotte dans le cadre des préparatifs de la prochaine opération Marhaba». Pour l’heure, les opérations Paso del Estrecho (OPE) en Espagne ou Marhaba au Maroc ne font pas l’objet d’une annonce officielle, mais «ces premières coordinations se déroulent au niveau technique et logistique», selon des sources du secteur, contactées par EFE.

Cependant, les traditionnelles réunions gouvernementales entre les deux pays n’ont pas encore eu lieu. Cette année se pose encore la question sur le maintien ou non de l’opération, après sa suspension historique l’année dernière à cause de la pandémie du nouveau coronavirus.

Après plusieurs mois d’incertitude, l’édition 2020 de l’OPE avait été annulée, mais quelques lignes maritimes pour les passagers sont restées opérationnelles, notamment depuis Sète (France) et Gênes (Italie) vers Tanger. Ces traversées ont été conditionnées par la réalisation de tests de dépistage à bord, afin d’anticiper la prise en charge d’éventuelles infection et isoler les passagers positifs dès leur arrivée.

En chiffres, cette traversée représente le plus grand mouvement de personnes et de véhicules au monde entre deux continents, rappelle EFE. En 2019, 3 340 045 passagers et 760 215 véhicules ont transité dans le cadre de l’OPE. En plus de permettre les visites familiales en été, l’opération Marhaba au Maroc constitue une aubaine pour l’économie des deux pays.