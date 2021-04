Après le report de sa visite à Rabat, le chef de la diplomatie mauritanienne reçu à Tunis et à Alger

Après avoir reporté sa visite au Maroc pour des raisons encore inconnues, le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger, Ismail Ould Cheikh Ahmed a été reçu dimanche par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. «Le ministre mauritanien a remis au Président Tebboune une lettre de la part de son homologue Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani», indique l’agence Algérie Presse Service. La même source a ajouté que cette audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Avant l’étape à Alger, le chef de la diplomatie mauritanienne a été reçu, vendredi, par le président tunisien Kaïs Saïed auquel il a également remis un message écrit du président mauritanien. «La rencontre a porté sur la coopération et les relations de partenariat entre la Tunisie et la Mauritanie et les moyens de les diversifier au service de l'intérêt commun des deux peuples frères», écrit le média mauritanien Anbaa.info. Ould Sheikh Ahmed a également tenu une séance de travail au siège du ministère des Affaires étrangères, avec son homologue Othman Jerandi.

Le ministre mauritanien des Affaires étrangères était attendu mercredi dernier à Rabat pour remettre un message de Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani au roi Mohammed VI avant de reporter sa visite à une date ultérieure.

Il y a deux semaines, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait accordé, au Palais présidentiel de Nouakchott, une audience à Bachir Mustapha Sayed qui lui a transmis un message écrit du secrétaire général du Polisario, Brahim Ghali.