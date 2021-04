La Mauritanie réduit ses importations de légumes depuis le Maroc

Le ministère mauritanien du commerce et du tourisme a décidé de ne plus importer de carottes et de n'autoriser l'importation que de deux camions de tomates par jour, chacun transportant 30 tonnes, depuis le Maroc. Ainsi, dans une correspondance du ministère mauritanien du commerce au ministère des finances datant du 31 mars, il a été déclaré que cette décision est «motivée par la volonté d’encourager le produit national».

Selon ce qui a été rapporté par les médias mauritaniens, la lettre indique que seuls des fournisseurs limités sont autorisés à dépasser le tonnage indiqué pour les tomates importées, en précisant que cela se fera durant cinq jours, à savoir les mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.

A rappeler que la Mauritanie importe la plupart de ses légumes et fruits depuis le Maroc, via le passage d’El Guerguerate.