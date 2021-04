Un Marocain pris en charge par la ville de Turin après avoir passé 3 mois vivant dans sa voiture

Rachid Saiad, qui a sauvé en 2013 une mère et sa fille, s’est vu inclus dans le programme de la municipalité de Turin. / DR

Un Marocain ayant fait la Une des journaux en Italie refait parler de lui. Rachid Saiad, qui a sauvé en 2013 une mère et sa fille, s’est vu inclus dans le programme d’inclusion sociale de la municipalité de Turin. Selon plusieurs médias italiens, le Marocain, sans abri ni travail, vivait dans une voiture depuis trois mois. Le véhicule, non assuré, a été saisi cette semaine par la police de la circulation pour cette même raison. L'homme, qui s’est retrouvé dans une situation de vulnérabilité plus grave, a fini par trouver une place dans un logement social, mais seulement jusqu'à mardi.

«Nous nous sommes immédiatement activés et, avec les Umberto I Nightschools, il a été possible de trouver une solution au sein des espaces gérés en co-planification par la ville de Turin pour les personnes en situation d'urgence de logement, dans le cadre du plan de la ville d'inclusion sociale», a déclaré l'adjointe au maire de Turin, Sonia Schellino, citée par le média italien Il Piccolo.

Une fin heureuse pour ce Marocain âgé de 36 ans et érigé en héro en Italie en 2013, conclut la même source.