Maroc : Belhussein Abdelsalam alias Charlo, le Charlie Chaplin de Rabat

Connu par les habitants de la capitale sous le nom de «Charlo», Belhussein Abdelsalam, 58 ans, se produit presque tous les jours dans les rues de Rabat. Dimanche, l’agence Associated Press lui a consacré un reportage photo pour revenir sur son histoire.

Arrêté dans les années 1980 suite à son activisme politique et son journalisme, il passe un an en prison, suite à quoi il perd son emploi. C’est une fois sorti de prison, et après avoir vu Charlie Chaplin à la télévision qu’il décide de se lancer dans une nouvelle carrière : imiter l'acteur et réalisateur de films muets britannique.

«L'ancien photographe sportif voit des parallèles entre lui et la légende de l'écran, dont l'humour et le visage peint cachaient un puits profond de souvenirs d'enfance douloureux. De la même manière, imiter Chaplin a donné à Abdelsalam un masque comique pour cacher sa propre tristesse et ses difficultés», décrit AP.

«C'est quand j'ai tout perdu que je suis devenu Charlie Chaplin, (qui) a fait rire et pleurer le monde sans dire un mot», a-t-il déclaré. «C'est une personne unique qui a lutté contre la discrimination et a uni (tout le monde).»

Les journées de Charlo se passent sur l'artère principale de la capitale, l'avenue Mohammed V, où il porte des ballons, des masques, des chaussures surdimensionnées, des trompettes, de la nourriture pour pigeons et un sourire.