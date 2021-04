Coupe de la CAF : Le Raja bat Pyramids FC (2-0), RSB tenue en échec par la JS Kabylie

Le Raja de Casablanca a pris le meilleur sur la formation égyptienne de Pyramids FC par 2 buts à 0, dimanche au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match comptant pour la troisième journée (groupe D) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Le club casablancais s’est imposé grâce à des buts de Sherif Ekramy (15e) et Ben Malango six minutes plus tard (21e).

A la faveur de cette victoire, les hommes de Jamal Sellami s’emparent seuls des commandes de leur poule avec un total de 9 points, devant leur adversaire du jour (6 pts).

L'autre représentant du Maroc dans cette compétition, la Renaissance de Berkane, a été tenue en échec (0-0) à domicile par la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), dimanche au stade municipal de Berkane, en match comptant pour le groupe B. Malgré une certaine domination lors de la première période, les Berkanis ne sont pas parvenus à concrétiser le peu d'occasions qu'ils ont pu créer sur la surface de réparation des Algériens.

Au retour des vestiaires, les hommes de Juan Pedro Benali, nouvel entraîneur de la RSB, se sont montrés plus menaçants cherchant le but salvateur mais sans réussite.

Avec seulement un point empoché lors de cette rencontre, la RSB est toujours 3ème (4 pts) à un point d'écart de JSK (2ème). Le Coton Sport reste leader de ce groupe (6 pts) après sa victoire (0-1) sur la pelouse de Napsa Stars (1 pts).