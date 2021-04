Maroc : Yoshiyahu Pinto invité à l'université Al Qarawiyyin de Fès

Cette semaine, le Maroc a rendu un hommage à la communauté juive et à son chef spirituel, le rabbin Yoshiyahu Yosef Pinto, président du Haut Tribunal Rabbinique du Maroc. Selon Diario Judio, un événement a eu lieu dans l'une des institutions les plus importantes du royaume et du monde musulman en général, l'Université Al Qarawiyyin.

Ainsi, les directeurs et hauts fonctionnaires de l'université ont accueilli le rabbin Pinto pour honorer les activités de la communauté juive au Maroc au fil des ans et pour souligner l'engagement envers les liens entre les différentes religions, précise-t-on. La réunion a été suivie par le recteur de l'université, Amal Jalal, le vice-président Mohammad Adiwan, les chefs du conseil local de Fès et d'autres hauts fonctionnaires. Cette longue réunion a été précédée d'une autre de responsables de l’université Al Qarawiyyin à la résidence du rabbin Pinto à Casablanca.

«Le rabbin Pinto a béni les personnes présentes et a félicité le roi Mohamed VI pour son aide inépuisable à la communauté juive du Maroc à tout moment et en particulier pendant la période de propagation de la pandémie de coronavirus.»

La même source, qui rappelle la normalisation récente des relations entre le Maroc et Israël, note que les ambassades israélienne et marocaine à Washington organiseront, dimanche, la première célébration conjointe de la Mimouna en collaboration avec Sephardic Heritage International et le Smithsonian.