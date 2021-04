Taza : Une autopsie ordonnée après le décès d'un individu ayant pris une substance nocive

Le procureur général du roi près la Cour d'appel de Taza a annoncé que le parquet général a ordonné, suite aux informations publiées par certains sites électroniques et au communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) au sujet d'un individu ayant mis fin à sa vie après avoir pris une substance nocive sur la voie publique, d'effectuer une autopsie de la dépouille du défunt pour déterminer la cause du décès.

Afin d'élucider les circonstances de cet incident, le parquet général a ordonné une autopsie de la dépouille du défunt afin de déterminer la cause du décès, indique un communiqué du procureur général du roi. La même source précise que le service de la police judiciaire a été également chargé de mener une enquête judiciaire approfondie sur les circonstances et les causes de cet incident et établir les responsabilités en vue de prendre les mesures juridiques appropriées.