Fuite de données Facebook : Plus de 18 millions comptes marocains touchés

Les numéros de téléphone de plus de 530 millions d'utilisateurs de Facebook ont été divulgués sur un forum de piratage accessible au public. Selon The Record, le pirate aurait menacé de publier les numéros de téléphone et les détails des comptes qui représentent environ un cinquième de l'ensemble des utilisateurs du réseau social.

Selon les échantillons examinés par The Record et plusieurs autres médias, les données divulguées comprennent des informations que les utilisateurs ont publiées sur leurs profils. Les informations divulguées incluent les identifiants (ID) de Facebook, les noms de profil, les adresses e-mail, les informations de localisation, les détails de sexe, les données d'emploi et tout ce que les utilisateurs ont pu entrer dans leurs profils. «La base de données contient également les numéros de téléphone de tous les utilisateurs, informations qui ne sont pas toujours publiques pour la plupart des profils», précise-t-on.

La liste, reprise par le média, indique qu’au Maroc, 18 939 198 comptes ont été affectés. Il s’agit aussi de 11 505 898 comptes en Algérie, 44 823 547 comptes en Egypte et 19 848 559 comptes français, entre autres.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8