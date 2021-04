Ross et Bolton mobilisés une semaine avant la réunion du Conseil de sécurité sur le Sahara

Le lobby algérien aux Etats-Unis ne lâche pas la pression sur le nouveau locataire de la Maison blanche afin qu'il révise la décision de son prédécesseur reconnaissant la marocanité du Sahara. Cette fois, c’est la «New York City Bar Association», une organisation professionnelle réunissant des avocats, qui a programmé pour le 14 avril une conférence placée sous le thème : «Le président Biden doit-il approuver la décision de l'ancien président Trump de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental ?»

Sur la liste des participants figure notamment Christopher Ross, l’ancien envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, et John Bolton, ex-conseiller de Trump à la sécurité des Etats-Unis. Deux responsables connus pour leurs positions anti-Maroc sur ce dossier. Depuis la publication, le 10 décembre du décret de Donald Trump reconnaissant la souveraineté du royaume sur la province, ils multiplient les appels et les articles dénonçant «l’illégalité» de la décision.

Pour éviter que la conférence du 14 avril ne se résume en un long monologue monotone, les organisateurs ont invité Elliott Abrams, un diplomate expérimenté ayant travaillé aux côtés de trois présidents républicains : Ronald Reagan, Georges W. Bush et Donald Trump, pour apporter un autre son de cloche. Abrams a déjà écrit un article publié sur la National Review très critique à l’égard du Polisario, le qualifiant d’ «organisation datant de la Guerre froide, dont on (les Etats-Unis, ndlr) ne peut raisonnablement attendre qu’elle joue le rôle du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme».

La «New York City Bar Association» a déjà appelé à élargir le mandat de la MINURSO à la surveillance des droits de l’Homme dans la province. La rencontre du 14 avril interviendra moins d’une semaine avant l’examen du conseil de sécurité de la question du Sahara, prévu le 21 avril.