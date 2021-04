Fromageries : Bel Maroc met en avant la performance de son usine tangéroise

Tout au long de l’année de pandémie écoulée, la société des fromageries Bel Maroc a «veillé à la préservation de la santé et de la sécurité de ses employés et de ses partenaires, tout en assurant l’approvisionnement continu du marché dans le strict respect des règles sanitaires», indique-t-elle dans un communiqué. A la veille du mois de ramadan, le leader agro-industriel marocain, spécialiste des fromages fondus à tartiner, s’est dit aujourd’hui «en ordre de bataille pour assurer la pleine disponibilité de ses produits durant le mois sacré et répondre à la confiance renouvelée des consommateurs».



Le groupe rappelle à cet égard que son unité de production de Tanger a été «pionnière de l’implantation industrielle du Groupe Bel hors d’Europe». En 2005, Fromagerie Bel Maroc, a augmenté ses capacités de production par la création d’une nouvelle unité de production notamment dédiée à la production du fromage Kiri. Avec plus de 1 100 collaborateurs et trois sites majeurs - l’usine de Tanger, le centre de distribution nationale de Mohammedia et le siège de Casablanca - Fromagerie Bel Maroc produit plus de 500 références.

Par son dispositif logistique propre, l’entreprise fournit 27 000 détaillants et plus de 800 grossistes à travers le royaume, consolidant une part de marché de 50% en volume du segment des fromages à tartiner, disponibles en portion ou en pot, tandis qu’un quart de la production est dédiée à l’exportation vers une vingtaine de pays. De ce fait, l’usine de Tanger, «première usine en volume pour la production de fromage fondu au sein du Groupe Bel, fait figure de site pilote en termes d’optimisation de la qualité et de la performance industrielle», se félicite le groupe.