Automobile : L'extension de l'usine Clayens NP Morocco à Mohammedia inaugurée

Clayens NP Morocco a inauguré, vendredi, l'extension de son unité industrielle à Mohammedia, spécialisée dans la production des pièces métalliques de précision destinées aux secteurs automobile, électrique et électronique, en présence du ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy. D'un investissement global de 73 millions de dirhams (MDH), cette extension réalisée par le groupe pendant la période de crise sanitaire, permettra l'augmentation de 70% de la surface de l'usine.

Ce projet devra générer un chiffre d'affaires supplémentaire de 120 MDH et 100 emplois, portant la totalité de l'effectif à 550 emplois. L’investissement a consisté en l'installation de nouveaux équipements dotés de technologies de pointe visant à améliorer et à optimiser les procédés de fabrication, dans le cadre du processus de digitalisation de l'usine dans la perspective d'en faire «une usine 4.0».

Il répond également à l'objectif de décarbonation entamé par le groupe depuis 4 ans afin de réduire, à l'horizon 2023, son empreinte carbone par l'utilisation de l'énergie solaire. L'usine NP Morocco concentre ainsi le plus de technologies au sein du groupe et s'illustre comme étant l'une des plus performantes de son réseau d'opérateurs à travers le monde.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d'inauguration, Moulay Hafid Elalamy a indiqué que cette unité est un véritable modèle à plusieurs titres. De son côté, le directeur général de Clayens NP Morocco, Youssef Hedda a relevé que cette usine connectée représente un atout compétitif pour la réactivité industrielle du Groupe.

A travers son usine au Maroc, le groupe a réussi à développer des solutions globales, innovantes et de qualité destinées à ses clients grâce aux compétences marocaines et à l'usage optimal des diverses technologies mises en œuvre.

Présent au Maroc depuis 2003 à travers sa filiale marocaine NP Morocco, le groupe est spécialisée dans la production de pièces diverses, notamment, les mécanismes de serrures électroniques, connecteurs pour les pompes moteur, LED signalétiques pour poids lourd, leviers d’appui-têtes, goulottes pour faisceaux de câbles et systèmes de chauffage.