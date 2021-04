La FMEJ crée sa section régionale à Tanger-Tétouan-Al Hoceima

La section de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a été créée, vendredi à Tanger. L'Assemblée générale constitutive, tenue sous la supervision du président de la FMEJ, Noureddine Miftah et des membres du bureau exécutif, a élu le directeur de publication du Journal de Tanger, Abdelhak Bakhat, président de cette section qui vient s’ajouter à quatre autres créées dans les régions de Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Eddahab et l’Oriental.

S’exprimant à cette occasion, Noureddine Miftah a indiqué que cette étape organisationnelle tenue à la ville de Tanger, berceau des médias au Maroc, est l’occasion de souligner l’importance du message porté par la FMEJ pour défendre les principes des médias et la déontologie de la profession aux niveaux régional et national, exprimant l’intérêt de la presse nationale, au même titre que celle régionale, quant à la promotion du rôle des médias dans la défense des questions nationales, ainsi que des intérêts économiques et sociétaux, tout en communiquant des informations correctes en toute impartialité.

La FMEJ incarne le principe de pluralisme des médias et vise principalement à défendre les intérêts, les aspirations et les attentes des grandes, moyennes et petites entreprises de presse sur le même pied d'égalité, et à s'appuyer sur les aspects nobles de la profession, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Abdelhak Bakhat a fait savoir que la création de cette section est un nouveau jalon qui permettra d’unifier les efforts, afin de répondre aux demandes et attentes de la presse régionale et de soutenir l’ouverture des médias régionaux sur leur environnement, au sein d’une région riche d’une longue histoire dans le domaine de la presse et qui connaît un développement continu à tous les niveaux.