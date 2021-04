Draper Innovation Index : Le Maroc à la traîne par rapport à ses voisins arabes

Le Maroc figure à 167e place mondiale parmi 288 pays et territoires dans le monde classés dans le rapport sur l'innovation récemment publié du Draper Hero Institute. Le Draper Innovation Index (DII) est un indice composé d'une série d'indicateurs de données sur l'état de l'activité entrepreneuriale et l'environnement, aux niveaux national et mondial.

L’indice examine ainsi les facteurs clés de succès, les mesures et les indicateurs qui soutiennent la performance des startups locales et facilitent la création de nouveaux emplois et la prospérité économique. Dans sa classification des pays, l'institut s'appuie sur des indicateurs clés qui incluent la gouvernance, l'environnement économique, l'environnement réglementaire, l'innovation, le développement humain, le capital-risque, les impôts et l'environnement virtuel, entre autres.

Dans ce sens, le Maroc a obtenu un score de 64,2 sur 100 points dans l'indice de gouvernance, 51 points pour l'environnement économique, 73,5 pour l'environnement réglementaire, 80 pour les taxes et 51,8 dans l'indice social. Toutefois, le royaume affiche un score de seulement 20,2 pour ce qui est de l'environnement virtuel, 2,7 sur 100 pour le capital-risque et 2,4 pour ce qui est de l'innovation.

Le Maroc fait mieux que l’Algérie, la Libye et la Mauritanie

Le Maroc est à la traîne comparé à ses voisins arabes. Il se classe ainsi au 12ème rang, derrière Bahreïn (22e mondial), le Koweït (29e), l'Arabie saoudite (38e), les Émirats arabes unis (52e), le Qatar (58e), Oman (78e), le Liban au (88e), la Palestine (94e), la Jordanie (117e), la Tunisie (153e) et l'Égypte (158e).

Il est deuxième dans le Maghreb, derrière la Tunisie et devant l'Algérie, qui arrive au 187e rang mondial, la Libye classée à la 190e et la Mauritanie, classée au 211e rang.

Le podium du classement est occupé par Les États-Unis d'Amérique, suivis par Singapour, Hong Kong, la Suisse et le Royaume-Uni. La France classée à la 31e place dans le monde, l'Espagne à 36e et l'Italie à la 66e. Les pays africains figurent aux dernières places, avec le Congo qui arrive au 224e rang mondial, suivi par le Burundi au 225e, le Venezuela au 226e, l'Érythrée (227e) ainsi que le Tchad (228e).

Fondé par l’entrepreneur de la Silicon Valley, Timothy C. Draper, le Draper Hero Institute (DHI) fournit des ressources applicables et modernes aux futurs entrepreneurs du monde entier et garantit l'inclusion et des opportunités pour tous. L’édition 2021 du Draper Innovation Index est la première de cet indice qui ambitionne de servir comme «référence pour faciliter la création de nouveaux emplois et la prospérité économique, poursuivre les opportunités émergentes en matière de financement du capital de risque, de culture de démarrage et d'examiner les qualités du gouvernement et les environnements réglementaires».