UA : Après le Maroc, le Polisario s’est réuni avec le nouveau commissaire à la paix et à la sécurité

Le représentant du Polisario auprès de l’Union africaine s’est réuni avec le commissaire à la paix et sécurité de l’UA, Bankole Adeoye. La rencontre a eu lieu, hier au siège de l’organisation continental à Addis-Abeba. «L’ambassadeur Lamine Baali de la République arabe sahraouie démocratique (SADR) et moi-même avons appelé aujourd'hui à un rôle plus fort de l’UA dans la consolidation de la paix durable. Nous avons tous deux affirmé la résolution pacifique des différends et la sécurité régionale comme base pour faire taire les armes», a écrit le Nigérian sur Twitter.

Un texte qui ne devrait guère plaire au Polisario, sachant qu’il a fait l’impasse sur tout le lexique du mouvement Brahim Ghali. D’ailleurs, la réunion a été boudée par des médias du Polisario et de l’Algérie, contrairement aux autres rencontres entre le représentant du Front et l’ancien commissaire à la paix et sécurité, l’Algérien Smail Chergui, largement célébrées par la presse des deux parties.

Le 26 mars, Bankole Adeoye s’est entretenu avec le représentant du royaume auprès de l’UA, Mohammed Arrouchi. La réunion a permis au diplomate marocain de «mettre l’accent sur la nécessité du respect des mandats des agences des Nations unies et du rôle pivot que joue le Conseil de sécurité de l’ONU dans les questions de paix et de sécurité, conformément aux exigences de la Charte des Nations Unies et du Protocole du Conseil de paix et de sécurité de l’UA», indiquait alors la MAP.