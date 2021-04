TTAH : Le projet de réduction de la morbidité néonatale financé par la Corée du Sud

Le gouvernement sud-coréen s'est engagé à financer à hauteur de 3,5 millions de dollars un projet de santé visant la réduction de la mortalité maternelle et de la morbidité néonatale dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTAH), au terme d'un compte rendu de discussions signé, jeudi à Rabat, entre l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) et le ministère de la santé. Ce compte rendu de discussions porte sur le projet de renforcement des connaissances et des capacités des professionnels de santé en matière de santé maternelle et néonatale au niveau des établissements de soins de santé primaires à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (2021-2025), indique la KOICA dans un communiqué vendredi.

Le gouvernement coréen s’engage à financer ce projet qui s'étale sur une période de 5 ans, à hauteur de 3,5 millions de dollars afin de couvrir les dépenses liées à sa réalisation, souligne la même source. Le projet dont le compte rendu de discussions a été signé par le secrétaire général du ministère de la santé Abdelilah Boutaleb et le représentant résident de la KOICA au Maroc, Yongwoo Jeong, vise à mettre en place une méthode d’apprentissage avancée ciblant les professionnels de santé de la région, des programmes de base et avancés pour chaque sujet et des cours d’apprentissage en ligne, outre l'élaboration et le développement des cours d’apprentissage en équipe.

Bénéficieront du projet les professionnels de la santé impliqués dans la prise en charge de la santé de la mère et du nouveau-né dans les établissements de soins de santé primaires au niveau de la région, à savoir les médecins généralistes, les sages-femmes, les infirmiers polyvalents, de même que les formateurs régionaux.

Par ailleurs, des activités sont prévues au cours de ce projet, dont notamment l'organisation d'une formation de courte durée en Corée du sud au profit de 15 cadres et gestionnaires impliqués dans la santé maternelle et néonatale ainsi que la tenue de sessions de formation au Maroc au profit de 440 prestataires de soins.