Covid-19 : Prolongement au 30 juin des mesures de soutien afférant aux 8 contrats-programmes

Le Comité de veille économique (CVE), réuni vendredi en mode visioconférence, a annoncé que les mesures de soutien afférant aux huit contrats-programmes signés en janvier en faveur de certaines branches d'activités vulnérables, ont été prolongées au 30 juin prochain. «Compte tenu de la persistance des effets négatifs occasionnés par la crise sanitaire du covid-19 sur certaines branches d'activité vulnérables, le CVE a décidé de prolonger plusieurs mesures d'appui en leur faveur jusqu'au 30 juin 2021», indique le ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration dans un communiqué sanctionnant les travaux de la 12e réunion dudit comité.

Il s'agit, en l'occurrence, des indemnités, des allocations familiales ainsi que l'Assurance maladie obligatoire (AMO) au profit des salariés relevant du secteur du tourisme, de la restauration, des activités des traiteurs et prestataires événementiels, celles des parcs d'attraction et de jeux, des crèches, des salles de sport privées au même titre que le secteur de la presse et des industries culturelles et créatives, précise la même source. L'ensemble de ces mesures qui concernent environ 102 000 salariés, est financé par le Fonds spécial pour la gestion du Covid-19, fait savoir le communiqué.

Par ailleurs, et tenant compte de l'évolution inquiétante de la situation sanitaire chez les principaux partenaires européens du royaume et des mesures de restrictions qui ont été mises en place pour endiguer son aggravation, le CVE continuera de suivre de près l'évolution de la situation, notamment celle des secteurs économiques les plus impactés et ce, en concertation avec les départements ministériels concernés, conclut le communiqué.