La Belgo-marocaine Farida Tahar devient cheffe du groupe Ecolo au Parlement de Bruxelles

La Belgo-marocaine Farida Tahar a été choisie, par le parti politique Ecolo, comme nouvelle cheffe de groupe au Parlement francophone bruxellois. Députée bruxelloise depuis 2019, elle remplace ainsi Barbara de Radiguès, selon l’annonce faite par Ecolo ce vendredi 2 avril 2021.

«Honorée du large soutien exprimé par mon groupe politique, je mesure les responsabilités et les implications qu’incombent cette fonction. Passionnée par les matières personnalisables et culturelles, je souhaite résolument porter la voix du groupe Ecolo au sein de l’assemblée de la commission communautaire française (COCOF)», a réagi Farida Tahar sur son compte Facebook. «Entité fédérée à part entière, la COCOF est compétente pour réglementer une série de matières liées au quotidien des Bruxellois·e·s francophones, telles que les affaires sociales, la santé, l’aide aux personnes en situation de handicap, l’enseignement, la formation professionnelle, la culture, les infrastructures sportives», rappelle le parti sur son site.

La même source note que Farida Tahar, issue du milieu associatif, a «géré pendant une dizaine d’années, un service d’Actions sociales reconnu dans le cadre du décret ‘Cohésion sociale’ de la COCOF. «Assurément, mon expérience professionnelle antérieure à mon mandat de députée est une valeur ajoutée que je souhaite mettre au profit de mon groupe», précise l’élue, qui a été investie avec ses collègues dans plusieurs commissions du Parlement francophone bruxellois depuis le début de la législature.

Née le 20 novembre 1977 à Bruxelles de parents marocains, Farida Tahar est titulaire d’un bachelier en travail social, d’un master en sciences sociales et d’un autre en droits de l'Homme. Conseillère communale, de 2012 et 2018, à Molenbeek pour le Parti socialiste, elle est devenue députée bruxelloise et sénatrice pour Ecolo en 2019.