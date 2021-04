La pièce de de théâtre «Nos mères» de Fedwa Misk parue aux Editions la Croisée des chemins

La journaliste et militante féministe marocaine Fedwa Misk vient de publier, aux éditions la Croisée des chemins, sa pièce de théâtre intitulée «Nos mères», qui aborde en six actes les liens avec les mères. Publiée avec le concours de l'Institut français du Maroc, l’œuvre relate l'histoire de cinq femmes Maria, Fedwa, Hanane, Imane et Samira qui scrutent, sur le miroir de l'âme, leurs féminités à la lumière de la maternité, lit-on sur la quatrième de couverture de cet ouvrage.

En 74 pages, la pièce de théâtre est une «complainte douce-amère autour de ce rapport sacré, de son pouvoir salvateur ou destructeur», ajoute-t-on. Dans la préface, Bahaa Trabelsi, écrivaine et directrice de la collection Kayna, souligne que «cet ouvrage représente en quelque sorte la genèse de nos existences de femmes. Sa thématique est universelle et transcende les cultures tout en les colorant de spécificités. Chacune de nous se reconnaitra dans les portraits et les tableaux de nos mères».

«Tous les personnages de Fedwa Misk montrent la nécessité, pour réussir sa vie de femme, de se défaire d'un lien trop passionnel avec la mère. Et quoi de mieux que le théâtre pour raconter ce jeu de rôle et retranscrire dans des monologues ou dialogues ce flot d'émotions», relève-t-elle. «Être mère un jour à son tour est un moment crucial dans la vie d'une femme. Le désir même de maternité demeure un choix», ajoute Bahaa Trabelsi, en notant que le texte de Fedwa Misk aborde aussi cette problématique et offre des pistes de réflexion intéressantes.

Après des études de médecine, Fedwa Misk s'est frayé un chemin dans le milieu des médias. Aux côtés du journalisme culturel et plus particulièrement littéraire, elle a cumulé une expérience sur la question féministe, en créant la plateforme collaborative Qandisha et en donnant des conférences multiples sur la condition des femmes.