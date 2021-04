Fouzi Lekjaa reconduit à la tête de la Commission des finances de la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé à de nouvelles nominations à la tête de ses structures organisationnelles, dont le maintien du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, à son poste de président de la Commission des finances de l'instance dirigeante du football africain. La CAF ajoute dans un communiqué publié sur son site web, que le Comité exécutif, réuni mardi en visioconférence, a également désigné Abdigani Said Arab, président de la Fédération somalienne de football, en tant que membre dudit comité.

De leur côté, l'Egyptien Hany Abo Rida et le Nigérian Amajo Melvin Pinnick ont été désignés membres du Comité d’urgence de l’instance dirigeante du football africain. Quant à l'Ivoirien Jacques Anouma et le Sud-africain Daniel Alexander Jordaan, ils ont été désignés respectivement Conseiller spécial Senior et Conseiller en charge du Sport et du Marketing auprès du président de la CAF.

Au cours de cette réunion, le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba a présenté un rapport sur la détérioration de l'état de certaines infrastructures (stades et tribunes d'accueil) qui n'offrent plus de garanties pour accueillir les compétitions de la CAF, en particulier les matches de la Coupe d'Afrique des Nations Total.

Les participants à cette réunion ont indiqué que le développement des infrastructures est l'une des priorités les plus importantes de la Confédération. A ce sujet, un plan détaillé sera présenté à court terme.

Concernant la polémique autour des tests Covid-19 exigés actuellement lors des compétitions, le Comité exécutif a fait état de lancement de discussions en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour mettre en place des organes indépendants chargés de mener les tests, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations Total, prévue au Cameroun en 2022.

Le Comité exécutif a par ailleurs approuvé les dates proposées pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2022 (25 juin 2021) et la compétition (du 9 janvier 2022 au 6 février 2022).