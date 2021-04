Covid-19 : L'octroi de l’indemnité forfaitaire aux employés du secteur touristique prolongé

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé, vendredi, la prolongation jusqu'au mai prochain de l'octroi de l'indemnité forfaitaire au profit des salariés et stagiaires qui exercent leurs activités au secteur touristique ayant été impactés par les conséquences du covid-19.

Un communiqué de la CNSS indique que l'octroi de l'indemnité forfaitaire, financée par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19, institué sur hautes instructions royales, sera prolongé de janvier à mai prochain. Cette mesure concerne également la catégorie des guides touristiques, ajoute la même source.

Les opérateurs touristiques, qui désirent que leurs employés bénéficient de ce soutien financier pour les périodes relatives au mois de mars 2021 et avant, sont invités à les déclarer via le portail covid19.cnss.ma, à partir de vendredi jusqu'au 3 mai prochain, précise le communiqué.

Prenant en compte l'avènement du mois béni du Ramadan, l'octroi de l'indemnité aura lieu à partir du 13 avril pour les personnes qui seront déclarées sur le portail à partir de vendredi et jusqu'au 7 avril, et à partir du 10 mai pour les autres, poursuit-on. Pour ce qui est des mois d'avril et mai 2021, la déclaration des employés débutera du 16 avril au 3 du mois suivant.