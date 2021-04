Pays-Bas : L’art marocain sera célébré au musée Cobra

Pour la première fois aux Pays-Bas, une quarantaine d'artistes marocains seront réunis pour présenter un tableau du développement de l'art moderne marocain depuis l'indépendance en 1956 jusqu'à aujourd'hui. L’exposition, prévue à l’été 2022 au musée d'art moderne Cobra d'Amstelveen, est une initiative qui sera dirigée par l’écrivain néerlando-marocain Abdelkader Benali, choisi comme commissaire invité, écrit Amstelveen Web.

Cette exposition, intitulée «L'autre histoire, le modernisme marocain de 1950 à aujourd'hui», s’étalera du 15 avril au 18 septembre 2022 avec des œuvres de plusieurs artistes comme Hamid el Kanbouhi, Khalil Nemmaoui ou encore Wafae Ahalouch el Keriasti.

Le Musée Cobra sera transformé en un grand bazar marocain avec des plats, de la danse, du théâtre, de la poésie, du cinéma, de la culture urbaine, des sports et de la mode, détaille le média néerlandais, qui évoque également un Ftour prévu, cette période devant coïncider avec le mois de Ramadan. «Différents groupes sont invités à donner corps à leur célébration critique, atmosphérique ou joyeuse de l'art et de la culture marocaine.»

«C'est apparemment dans l'air, car cette semaine, l'exposition Trilogie marocaine 1950-2020 s'ouvre au musée Reina Sofia de Madrid. Nous attendons avec impatience la collaboration avec Benali et le résultat sans aucun doute merveilleux qui donnera également lieu lors d’un été festif et riche en activités et événements pour tous», a confié Stefan van Raay, directeur par intérim et initiateur de l'exposition au Cobra Museum of Modern Art.