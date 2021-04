Espagne : 11 833 saisonnières marocaines déjà présentes à Huelva pour la campagne agricole

Un total de 11 833 saisonnières marocaines se trouve déjà à Huelva, ce qui représente 93% du contingent composé de 12 725 femmes recrutées dans la campagne de cueillette de fraises et fruits rouges dans la province espagnole. Selon des sources de la délégation du gouvernement espagnol, citées par Europa Press, il ne reste plus que 892 femmes attendues pour compléter le nombre total de saisonnières prévu pour la campagne.

Les mêmes sources expliquent que le dernier ferry, qui devait être arrivé jeudi au port d'Algésiras, a été annulé en raison du mauvais temps. Une date précise est prévue en avril. «Malgré les difficultés extraordinaires qui se sont produites cette année, en raison de la pandémie, le dispositif s’est déroulé normalement», confie la subdéléguée du gouvernement de Huelva, Manuela Parralo. Ceci, a-t-elle souligné, «grâce aux efforts de tous», tels que le gouvernement marocain et les entreprises contractantes.

La responsable a rappelé que tous les saisonnières arrivent avec un test PCR réalisé au préalable 72 heures avant le voyage. Et de préciser que ces contrats sont «un complément» de main-d'œuvre et représentent 17% du nombre total de personnes employées dans la campagne agricole à Huelva, dans laquelle «environ 90 000» travailleuses sont mobilisées chaque année, dont 50% sont des Espagnoles et les autres viennent d'autres pays, et «principalement de l'espace Schengen». La responsable a également salué «l'effort des associations professionnelles» du secteur agricole, qui ont organisé un dispositif d’accueil de ces saisonnières dans le port d'Algésiras.

Six associations participantes ont, en effet, mis en œuvre le plan d'accueil dans un peu plus de 50 entreprises.