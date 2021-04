Un accord de principe entre les jeunesses du PAM et du parti démocrate américain

Une délégation du Parti démocrate américain, composée du président de la jeunesse et de membres du parti, ont été reçu, cette semaine, par le secrétaire général du Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi. La réunion tenue à Rabat a porté sur le renforcement des relations bilatérales et l’échanges d’expériences, notamment dans le domaine politique, entre la jeunesse du PAM et celle du parti démocrate américain, indique un communiqué du PAM parvenu à Yabiladi.

Dans ce sens, un accord de coopération a été signé entre les deux jeunesses, afin de booster les relations dans divers domaines dans les années à venir, poursuit la même source.

La délégation de la jeunesse du parti démocrate américain a effectué, par la suite, une visite de prospection dans la ville de Dakhla, en vue d’explorer les opportunités d’investissement et de commerce qu’offre la région Dakhla - Oued Ed-Dahab. Elle a tenu une réunion avec le directeur général du centre régional d’investissement (CRI) pour identifier les opportunités d’investissement dans plusieurs secteurs productifs.

La délégation américaine aura également une série d’entretiens avec d’autres responsables et participera à une table ronde sur le plan d’autonomie pour le Sahara.