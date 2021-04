Conférence de l'UA de Niamey : Deux personnalités marocaines décorées par le président du Niger

Le président de la République du Niger Issoufou Mahamadou a décoré, jeudi, deux personnalités marocaines pour services rendus à la nation lors de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l’Union africaine, tenue en juillet 2019 à Niamey.

Il s'agit du directeur de l’Agence marocaine de la coopération internationale, Mohamed Methqal, élevé à la dignité d’Officier dans l’Ordre du Mérite du Niger et du directeur général du groupe Rahal, Karim Rahal, élevé au rang de Chevalier dans l’ordre du mérite du Niger, rapporte l'agence nigérienne de presse (ANP).

Le directeur de l’AMCI, a été décoré pour «l’implication du Maroc dans l’organisation de la conférence», chose qui relève de son leadership, a indiqué le président Issoufou Mahamdou, cité par l'Agence.

Quant au directeur du groupe Rahal, un des grands traiteurs africains, il a été distingué par le président de la République pour «la grande expertise en matière de restauration au cours de la conférence de l’Union africaine» et aussi pour avoir organisé «le prestigieux dîner de Gala qui a réuni des Chefs d’Etat et de gouvernement et un déjeuner de plus de 1 000 participants», souligne la même source.

D’autres personnalités ayant contribué à la réussite de cet événement d’envergure continentale ont été également décorées à cette occasion par le chef de l’Etat nigérien.