Maroc - France : La Nouvelle Aquitaine et Souss-Massa signent un accord-cadre de coopération

Un accord-cadre de coopération décentralisée 2021-2023 entre la région Nouvelle Aquitaine et la région Souss-Massa a été signé jeudi. L’accord-cadre a été signé par les présidents de la Nouvelle Aquitaine Alain Rousset et le président du Conseil de la région Souss-Massa, Brahim Hafidi, lors d’une rencontre virtuelle qui a vu la participation du consul général du Royaume du Maroc à Bordeaux, Zouhair Jibraili.

L’accord-cadre de coopération décentralisée 2021-2023 porte sur la transition écologique des territoires et notamment les énergies renouvelables et l'éclairage public solaire et l’innovation au cœur des politiques économiques régionales. Il porte également sur le renouvellement et la diversification de l’offre touristique, la coopération universitaire entre les Universités Ibn Zohr et Bordeaux Montaigne ainsi que l’insertion économique des jeunes.

La coopération entre la région Souss Massa et la région Nouvelle Aquitaine a été engagée il y a presque 20 ans, avec pour objectif la mise en œuvre de projets de coopération autour de thématiques telles que la formation supérieure et professionnelle, l'agriculture, le tourisme, la sécurité alimentaire, la qualité de l’air, l’artisanat, la coopération universitaire et le soutien aux projets de solidarité internationale, souligne la région Nouvelle Aquitaine.

Ainsi, depuis 2002, la coopération entre les deux régions a permis notamment de créer une plateforme régionale de prêts d’honneur «Souss-Massa Initiative», au bénéfice de plus de 600 entrepreneurs en création ou reprise d’activité, encore active aujourd’hui.

Grâce à cette coopération, il a aussi été possible de créer une Indication géographique protégée (IGP) autour de l’argane. L’outil IGP a par ailleurs été déployé à l’échelle nationale.

La coopération entre la Nouvelle-Aquitaine et le Souss Massa, sur la période 2021-2023, se donne pour principaux objectifs de développer le dialogue, le partage d’expertises, l’échange d’expériences et de compétences, contribuant ainsi à un développement économique, social et durable partagé.