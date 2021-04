Maroc : La marque barcelonaise SEAT rejoint la Centrale automobile chérifienne  

La Centrale automobile chérifienne (CAC), représentant du Groupe Volkswagen au Maroc, a annoncé qu’elle représente désormais la jeune marque SEAT du groupe Volkswagen à compter du 1er avril 2021. Dans un communiqué, le distributeur CAC indique qu’il ajoutera la marque Barcelonaise Seat le 1er avril 2021 à son catalogue.

«La stratégie de regroupement mise en place par le groupe Volkswagen, déjà déployée dans plusieurs pays s’est traduite par l’intégration de Seat au sein de la Centrale automobile chérifienne», explique le communiqué, qui note que cette «décision stratégique du groupe a pour objectif de faire face aux défis que connaît actuellement l’industrie automobile». La même source rappelle que face à «la transition énergétique nécessaire et sans précèdent, à la digitalisation ainsi que le développement de la voiture autonome dans un environnement de plus en plus concurrentiel», le groupe Volkswagen est amené à revoir ses alliances stratégiques par pays. «Outre ces challenges, la COVID-19 a incontestablement accéléré cette nécessité de synergie», ajoute-t-on.

Dans ce sens et grâce à ce partenariat SEAT pourra «compter sur le savoir-faire de la CAC» et profiter de sa stabilité et de sa capacité financière». De plus, «la CAC bénéficiera du dynamisme et de la vitalité de la marque Barcelonaise SEAT qui cible une clientèle exigeante», note le communiqué. «Elle sera considérée comme la porte d’entrée au groupe Volkswagen, avec un taux de conquête de 56%. La marque propose des voitures ‘Crées à Barcelone’, avec une technologie de pointe et un design attractif et émotionnel», conclut le communiqué.