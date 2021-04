Ryanair lance dès cet été 8 nouvelles lignes aériennes depuis le Maroc

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé, ce jeudi, 8 nouvelles lignes depuis Marrakech, Agadir, Fès, Rabat, Essaouira et Tétouan à partir de juillet vers plusieurs destinations populaires en France, Espagne et Allemagne, dans le cadre du programme été 2021 Maroc de Ryanair. Ainsi, outre la ligne Rabat – Malaga annoncée il y a quelques jours, Ryanair reliera Marrakech à Toulouse et à Saragosse à raison de deux vols hebdomadaires pour chaque ligne. Agadir sera reliée à Bordeaux et à Francfort Hahn, Fès à Malaga. De plus, l’aéroport de Marseille sera également relié à ceux de Tétouan et d’Essaouira par deux vols hebdomadaires.

«Les passagers Marocains pourront profiter de Ryanair pour voyager cet été aux tarifs les plus bas, ainsi qu’avec la flexibilité de n’avoir aucun frais de modification en cas de changement de plan», indique la compagnie dans un communiqué. Ryanair lance, dans ce sens, une vente de billets à partir de 219 dirhams seulement, pour des voyages jusqu'à fin octobre 2021, à réserver jusqu’au samedi 3 avril à 23h59 sur le site de la compagnie aérienne.

«Sachant que les restrictions Covid changent régulièrement, Ryanair permet désormais gratuitement jusqu'à deux changements de date de vol. Les passagers peuvent réserver leurs vols pour des vacances bien méritées en sachant que s'ils doivent reporter ou modifier leurs dates de voyage, ils pourront le faire sans aucun frais de modification jusqu'à fin octobre 2021», déclare Julien Tranchant, Manager Marketing Maroc de Ryanair.