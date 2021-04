Légalisation du cannabis : Le PJD joue la carte de la Commission de la justice

Le projet de loi 13.21 portant légalisation du cannabis à usages thérapeutiques et industriels, a atterri hier à la Chambre des représentants. Le bureau de l’institution législative est appelé à se réunir dans les jours à venir, pour décider de la commission qui devra examiner le texte gouvernemental.

Selon nos sources, le PJD souhaite que le projet soit confié à la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme. En revanche, d’autres groupes optent pour la Commission de l’intérieur et des collectivités locales où siègent notamment des députés qui président des communes ou figurent dans le tour de table de conseils de régions, tels les PJDistes Mohamed Idammar, Mohamed Seddiki et Mohamed Larbi Belkaid, respectivement maires de Tétouan, Rabat et Marrakech ou encore Abdessamad Hiker, premier vice-maire de Casablanca.

En présence du ministre de l’Intérieur, les PJDistes craignent que leurs «frères» élus montrent moins d’enthousiasme à s'opposer au projet de loi légalisant le cannabis ou au moins à retarder son adoption au-delà de l’échéance des élections législatives.