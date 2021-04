Enseignement : Affiliée au PJD, la FNFE appelle à une grève nationale la semaine prochaine

La Fédération nationale des fonctionnaires de l'éducation (FNFE), affiliée à l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), bras syndical du PJD, a appelé cette semaine à une grève nationale les 5 et 6 avril 2021, avec des manifestations régionales devant les académies de l'éducation et la formation, le 6 avril 2021. Dans son communiqué, la FNFE a également appelé à une participation «massive» à un sit-in prévu lundi devant le ministère de l’Education nationale et aux manifestations régionales par les fonctionnaires lésés.

La FNFE explique que ce mouvement de contestation vise à protester contre l'exclusion des fonctionnaires de la promotion vers la classe «hors échelle» et dénoncer la stagnation de leur situation administrative et financière. Elle pointe le refus de poursuivre le dialogue sectoriel et les tergiversasions du ministère, accusé de négliger le dossier revendicatif et les doléances des fonctionnaires de l’enseignement.

Dans ce sens, le bras syndical du PJD dans le secteur de l’éducation nationale dénonce les «mesures arbitraires et illégales visant à restreindre le droit constitutionnel de grève» et appelle le département de Saaïd Amzazi à accélérer la publication du statut des fonctionnaires du ministère, afin de rendre justice à tous les groupes concernés et surmonter les failles du système actuel.

La FNFE appelle également le ministère à un «dialogue sérieux et responsable pour rendre justice à ceux qui sont exclus de ladite promotion et leur permettre de jouir de leurs droits justes et légitimes». «Le ministère de tutelle reste responsable de ce que la situation entraînera du fait de la procrastination continue et du refus de répondre au dossier de revendications justes et légitimes des fonctionnaires exclus», conclut le communiqué.