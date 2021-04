France : Le gouvernement va mettre fin à l’Observatoire de la laïcité

La ministre française chargée de la Citoyenneté a présenté, mercredi devant le Sénat, des «pistes de travail» de son département visant à «faire évoluer le portage de la laïcité au sein de l'appareil d'État» en France. Selon l’AFP, c’est dans le cadre de l’examen du projet de loi sur «le respect des principes de la République» que Marlène Schiappa a annoncé que l’institution allait évoluer vers «une instance de type haut conseil à la laïcité».



«Ce sont là des pistes de travail et de réflexion et le Premier ministre fera connaître son arbitrage dans les prochaines semaines», a-t-elle précisé. «Nous souhaitons faire évoluer le portage de la laïcité au sein de l’appareil d’Etat (...) Ça ne passera pas nécessairement par le maintien de l’Observatoire de la laïcité», a-t-elle enchainé, rappelant que le Premier ministre Jean Castex avait annoncé en octobre dernier vouloir faire «évoluer» cette instance consultative présidée par Jean-Louis Bianco.

«Nous réfléchissons à une structure de coordination qui aurait vocation à animer les référents laïcité, à mailler l’administration et le territoire. Nous réfléchissons, sous l’autorité du Premier ministre, à la création d’une instance de type haut conseil à la laïcité, en plus de ce renfort au niveau de l’administration (...), qui pourra utilement éclairer le gouvernement.» Marlène Schiappa

«Je crois que nous pouvons prendre acte de l’annonce formelle de la disparition de l’Observatoire de la laïcité», a réagi Marie-Pierre de La Gontrie (PS), tandis que Didier Marie (PS) jugeait «très étonnant à l’occasion d’un texte sur la laïcité de signifier la fin du principal outil qui permet de la faire vivre».



Cette annonce de la disparition de l’Observatoire de la laïcité a déjà fait réagir un collectif d’acteurs de terrain et d’intellectuels, dont Rose Ameziane, Malik Yettou et Jean Baubérot, qui a appelé, dans une tribune au Monde, à «ne pas le supprimer ni le réorienter». «Nous considérons essentiel de préserver cet organisme du débat politique polarisé que nous connaissons sur la laïcité. L’Observatoire accompagne, conseille et forme des dizaines de milliers d’acteurs (déjà 350 000) partout en France. C’est un travail délicat, difficile mais nécessaire», affirment-ils.