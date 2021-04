Une cérémonie pour célébrer les femmes marocaines pionnières à l'étranger

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger (MRE) a organisé, mercredi à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat, une cérémonie en l'honneur de femmes marocaines pionnières de l'étranger. La cérémonie, tenue sous le thème «Les femmes et leur rôle de leadership : Parvenir à un avenir égal dans un monde dominé par la pandémie de Covid-19», a été organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

L'événement, qui en est à sa troisième édition, a pour objectif de valoriser les compétences marocaines féminines à l'étranger dans différents domaines, d'inviter ces femmes à communiquer et proposer des projets ambitieux en faveur de leur pays d'origine et de saluer leurs succès et reconnaitre leurs réussites.

Dans une allocution de circonstance, la ministre déléguée chargée des MRE, Nezha El Ouafi a indiqué que le ministère œuvre à la valorisation et la promotion des femmes MRE à travers l'évènement «SAPHIRA Awards», qui depuis plusieurs années rend hommage aux compétences féminines marocaines établies à l'étranger, issues de domaines variés.

Elle a tenu par la même occasion à rendre un hommage appuyé aux mères marocaines immigrées de la première génération et à les féliciter pour leurs sacrifices exemplaires, pour leur patience et pour le patriotisme sincère dont elles ont fait preuve.

Lors de cette cérémonie, des femmes ayant brillé à l'étranger ont fait part de leurs témoignages et expériences par visioconférence, notamment Meriem Chadid, première femme marocaine astronome, Ismahane El Ouafi, responsable scientifique en chef de la FAO aux Emirats Arabes Unis, Hanane Benkhallouk, fondatrice du cabinet de conseil international Sustain leadership aux EAU et Sophia Leaguedi, fondatrice d’America export In aux Etats-Unis.

La cérémonie a clôturé ses travaux par la remise virtuelle de trophées MRE Academy aux membres féminins des cinq réseaux partenaires actifs dans le programme MRE Academy et Covid Med Help, parmi elles la présidente du réseau AEROMAC, Amal Abhir, la présidente de la fondation Althea, Nezha Idrissi et la déléguée à l’intégration et cheffe du BCI, Amina Benbrahim Benkais.